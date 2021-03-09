احدث الأخبار

التدريب التقني بعسير ينظم ملتقى ” رائدات التقنية ” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
منطقة عسير
 انطلاق الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 5 مباريات
أبرز المواد
 المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يواصل تدريباته على ملعب التعاون
أبرز المواد
 ملك الأردن يغادر الرياض
أبرز المواد
 وزير الخارجية الماليزي: نتطلع إلى تأسيس مجلس تنسيق سعودي ماليزي لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم
أبرز المواد
 روسيا تسجل 9445 إصابة جديدة بكورونا
دولي
 “أحياها” والمصدرين الصناعيين” تطلقان مبادرة قائدات التصدير
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة: الموافقة على مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع تجسد حرص القيادة على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية: العلاقات السعودية الماليزية تجمعها وحدة العقيدة والمصالح المشتركة
أبرز المواد
 بلدية القطيف تطلق مبادرة “احترزنا” للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا
أبرز المواد
 دراسة جديدة: ضبط الساعة البيولوجية مفتاح صحة الكائنات
أبرز المواد
 تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
أبرز المواد
التدريب التقني بعسير ينظم ملتقى ” رائدات التقنية ” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

التدريب التقني بعسير ينظم ملتقى ” رائدات التقنية ” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

منطقة عسير
انطلاق الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 5 مباريات

انطلاق الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 5 مباريات

أبرز المواد
المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يواصل تدريباته على ملعب التعاون

المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يواصل تدريباته على ملعب التعاون

أبرز المواد
ملك الأردن يغادر الرياض

ملك الأردن يغادر الرياض

أبرز المواد

التدريب التقني بعسير ينظم ملتقى ” رائدات التقنية ” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

التدريب التقني بعسير ينظم ملتقى ” رائدات التقنية ” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
http://almnatiq.net/?p=959161
المناطق - عسير

نظمتالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ملتقى افتراضي بعنوان “رائدات التقنية ” احتفاء باليوم العالمي للمرأة، تحت رعاية مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي.
ويهدف الملتقى الذي شارك فيه قيادات نسائية من الكليات التقنية للبنات بالمنطقة لتوضيح دور المرأة في التقنية ” التحديات والانتصارات”، ومناقشة جهود المملكة في تمكين المرأة للعمل في مجال التقنية.
وأوضحت مساعدة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الأستاذة عواطف الشهري بأن هذا الملتقى عقد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حيث قدمت خلال المؤتمر عدداً من التجارب المميزة للخريجات بالكليات التقنية للبنات بالمنطقة , وكما تم الاستماع لعدد من الكلمات التشجيعية للخريجات العاملات في مشاريع خاصة ووظائف خاصة أو عامة , كما سيقام خلال أيام المؤتمر مسابقةينظمها قسم الأنشطة بالكلية التقنية بخميس مشيط لمحبي الفن والرسم لعمل مشاركات تعبر عن اليوم العالمي للمرأة ودورها بالمجتمع مع وضع جوائز مالية للفائزات , كما سيتم تقديم ورشتين عمل مجانية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعنوان ( كيف تحمي بياناتك – أمن الشبكات ) ,كما يحتوى الملتقى على عدد من ورش العمل المصاحبة والمجانية للمجتمع المحلي على مستوى منطقة عسير في مجال التدريب التقني .
بالإضافة الى نشر مقاطع فيديو للتجارب الناجحة من خريجات الكليات التقنية ونشر بطاقات إثرائية على وسائل التواصل الاجتماعيوتفعيل مبادرة (المتطوع التقني) والتي تهدف إلى صيانة الجوالات وأجهزة الحاسب لجميع فئات المجتمع تحت إشراف نخبة من المدربات.
وفي نهاية حديثها قالت الأستاذة عواطف الشهري بأن الدعم الذي تجده المرأة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان لها الأثر الإيجابي الكبير الذي نراه في عدد من المجالات التقنية والفنية التي تعمل بها المرأة حيث تعتبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عنصراً مهماً في هذا الحراك التقني الجميل لبنات الوطن .

روابط ذات صلة

“التحالف”: اعتراض طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

“التحالف”: اعتراض طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
استئناف العمل بمشروع طريق الفرشة – الربوعة بظهران الجنوب

استئناف العمل بمشروع طريق الفرشة – الربوعة بظهران الجنوب
8 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير

8 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*