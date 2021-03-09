99.27 % نسبة الدخول على منصة مدرستي بتعليم عسير

المناطق - عسير

سجلت مؤشرات الدخول العامة لكافة مستخدمي ومستخدمات منصة مدرستي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ما نسبته 99.27% ، منذ انطلاقها في خطوة تجسد حجم التواصل الفعال بين المستفيدين من الطلاب والطالبات ، وشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية “.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني تنامي مستوى الوعي والمسؤولية لدى المجتمع التعليمي ، والشراكة الفاعلة من أولياء الأمور للتعامل مع نمط التعليم عن بعد بعد مرور عام من انطلاقه،لافتا إلى أنه تم إنشاء غرفة دعم فني وقنوات تواصل وتشكيل فرق عمل ” بنين و بنات ” لتقديم الدعم التقني اللازم لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة، وتباينت بلاغات الدعم الفني لمنصة مدرستي ما بين بلاغات النموذج الإلكتروني والبلاغات الأخرى، حيث تم معالجة 4194 بلاغا و استفاد نحو 64 طالبا وطالبة من مبادرة “مكّن” لدعم الطلاب والأسر من ذوي الدخل المحدود.