احدث الأخبار

أمانة الاحساء .. مضاعفة إنتاج شتلات الزهور والأشجار إلى 3.5 مليون سنويا
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: ضبط طنين بصل وشمندر فاسد قبل توزيعه في سوق الخضار المركزي بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تُغلق 17 منشأة تجارية لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وتضبط (46) مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 99.27 % نسبة الدخول على منصة مدرستي بتعليم عسير
منطقة عسير
 التدريب التقني بعسير ينظم ملتقى ” رائدات التقنية ” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
منطقة عسير
 انطلاق الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 5 مباريات
أبرز المواد
 المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يواصل تدريباته على ملعب التعاون
أبرز المواد
 ملك الأردن يغادر الرياض
أبرز المواد
 وزير الخارجية الماليزي: نتطلع إلى تأسيس مجلس تنسيق سعودي ماليزي لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم
أبرز المواد
 روسيا تسجل 9445 إصابة جديدة بكورونا
دولي
 “أحياها” والمصدرين الصناعيين” تطلقان مبادرة قائدات التصدير
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة: الموافقة على مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع تجسد حرص القيادة على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
أمانة الاحساء .. مضاعفة إنتاج شتلات الزهور والأشجار إلى 3.5 مليون سنويا

أمانة الاحساء .. مضاعفة إنتاج شتلات الزهور والأشجار إلى 3.5 مليون سنويا

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية: ضبط طنين بصل وشمندر فاسد قبل توزيعه في سوق الخضار المركزي بالدمام

أمانة الشرقية: ضبط طنين بصل وشمندر فاسد قبل توزيعه في سوق الخضار المركزي بالدمام

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تُغلق 17 منشأة تجارية لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وتضبط (46) مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تُغلق 17 منشأة تجارية لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وتضبط (46) مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

المنطقة الشرقية
99.27 % نسبة الدخول على منصة مدرستي بتعليم عسير

99.27 % نسبة الدخول على منصة مدرستي بتعليم عسير

منطقة عسير

أمانة الشرقية: ضبط طنين بصل وشمندر فاسد قبل توزيعه في سوق الخضار المركزي بالدمام

أمانة الشرقية: ضبط طنين بصل وشمندر فاسد قبل توزيعه في سوق الخضار المركزي بالدمام
http://almnatiq.net/?p=959163
الدمام - المناطق

تواصل أمانة المنطقة الشرقية تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وذلك للتأكد من سلامة الأغذية، حيث تمكنت الأمانة أمس الاثنين 25/07/1442هـ، من ضبط طنين من البصل والشمندر الفاسد، كانت معدة للفرز والبيع في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: أن الجولات الميدانية المكثفة التي ينفذها المراقبين الصحيين التابعين للإدارة العامة للأسواق بالأمانة، تأتي للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع.. والتي أسفرت عن ضبط طنين من البصل والشمندر الفاسد، كانت معدة للفرز والبيع بسوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام، والتي ظهرت عليها علامات التلف، وتم ضبطها قبل توزيعها، مشيرا الى أنه تم مصادرة كامل الكمية واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مبينا بأن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأضاف بأن الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود الأمانة في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

كمل أكد مواصلة الفرق الرقابية للجولات الرقابية، للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، داعيا الجميع الى ضرورة الابلاغ عن أي مخالفات عبر هاتف الطوارئ 940 أو عبر جميع قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء .. مضاعفة إنتاج شتلات الزهور والأشجار إلى 3.5 مليون سنويا

أمانة الاحساء .. مضاعفة إنتاج شتلات الزهور والأشجار إلى 3.5 مليون سنويا
أمانة الشرقية تُغلق 17 منشأة تجارية لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وتضبط (46) مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تُغلق 17 منشأة تجارية لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وتضبط (46) مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
بلدية القطيف تطلق مبادرة “احترزنا” للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا

بلدية القطيف تطلق مبادرة “احترزنا” للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*