أمانة الشرقية: ضبط طنين بصل وشمندر فاسد قبل توزيعه في سوق الخضار المركزي بالدمام

الدمام - المناطق

تواصل أمانة المنطقة الشرقية تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وذلك للتأكد من سلامة الأغذية، حيث تمكنت الأمانة أمس الاثنين 25/07/1442هـ، من ضبط طنين من البصل والشمندر الفاسد، كانت معدة للفرز والبيع في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: أن الجولات الميدانية المكثفة التي ينفذها المراقبين الصحيين التابعين للإدارة العامة للأسواق بالأمانة، تأتي للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع.. والتي أسفرت عن ضبط طنين من البصل والشمندر الفاسد، كانت معدة للفرز والبيع بسوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام، والتي ظهرت عليها علامات التلف، وتم ضبطها قبل توزيعها، مشيرا الى أنه تم مصادرة كامل الكمية واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مبينا بأن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأضاف بأن الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود الأمانة في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

كمل أكد مواصلة الفرق الرقابية للجولات الرقابية، للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، داعيا الجميع الى ضرورة الابلاغ عن أي مخالفات عبر هاتف الطوارئ 940 أو عبر جميع قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.