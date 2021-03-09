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أمانة الشرقية تُغلق 17 منشأة تجارية لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وتضبط (46) مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تُغلق 17 منشأة تجارية لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وتضبط (46) مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=959164
الدمام - المناطق

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 8/مارس/2021، (17) مُنشأة تجارية مخالفة، وحررت (46) مخالفة، لتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا، وذلك من خلال الجولات المكثفة التي نفذتها الأمانة، والتي بلغت (1483) جولة رقابية، و(6) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وتلقى مركز البلاغات 940 أمس (22) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، واغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة الجميع لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940) لمعالجتها.

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