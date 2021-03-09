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أمانة الاحساء .. مضاعفة إنتاج شتلات الزهور والأشجار إلى 3.5 مليون سنويا

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أمانة الاحساء .. مضاعفة إنتاج شتلات الزهور والأشجار إلى 3.5 مليون سنويا

http://almnatiq.net/?p=959165

أوضح وكيل أمانة الاحساء للخدمات المهندس فهد الزهراني ان الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل وضعت في خططها التطويرية تدعيم مساعيها لمضاعفة انتاج ” مشتل الأمانة الزراعي ” لشتلات الأشجار والشُجيرات وكذلك الزهور الى 3.5 مليون شتلة في العام الواحد ، مضيفاً ان الأمانة تواصل تنفيذ خطوات التعقيل ” الاكثار الخضري ” لـ 261 ألف شجرة في بيوت محمية بالمشتل ، على ان يكون انتاج هذه الأشجار بعد 3 أشهر وسيتم توزيعها على ( المواطنين ، القطاعات الحكومية ) في المدن والبلدات ، ويأتي ذلك تعزيزاً لاتمام مبادرة الأمانة ( زراعة مليون شجرة ).
وأضاف مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل المهندس محمد الملحم .. تَبنت الأمانة هذه المبادرة في ارجاء الحاضرة لاختصاصها الخدمي في التشجير داخل المدن بما يتوفر من مصادر المياه الموجودة والمعمول بها حالياً واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية المحيطة مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير والمقرة ضمن دليل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعايير وضوابط التشجير، موضحاً ان المبادرة ساهمت في تحقيق اهداف عدة وعلى مختلف الأصعدة ومنها تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال ربط اصدار رخصة إيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة بإشتراط غرس 3 أشجار مع تكفل الأمانة بتوزيع أشجار مختلفة الأصناف والاحجام للمواطنين والمقيمين بعد رفع طلباتهم والتسجيل في الرابط الالكتروني الخاص بالمبادرة ، ويُضاف الى ذلك وجود تنسيق مباشر مع المجمعات والمراكز التجارية ومباني الدوائر الحكومية والجوامع والمدارس بدعم المبادرة والعمل على تشجير مواقعهم ، لافتاً الى ان مشتل الأمانة يقع على مساحة 27 ألف مترمربع ويُنتج سنوياً حوالي 250 ألف شتلة ” أشجار وشُجيرات ” وفي العام القادم سيتم مضاعفة الإنتاج الى 500 ألف شتلة ، وأيضاً رفع معدل انتاج شتلات الزهور لتصل الى 3 ملايين زهرة في العام الواحد .

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