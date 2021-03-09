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الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة

الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=959166
المناطق - مكة المكرمة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة الشيخ سليمان الرهيف .
واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال المرافق العدلية بالمنطقة خلال جائحة كورونا والتي اعتمدت على التقنية في إنهاء المعاملات بالإضافة لاستحداث العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي أسهمت في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين.

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