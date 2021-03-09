نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

المناطق - مكة المكرمة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة الشيخ سليمان الرهيف .

واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال المرافق العدلية بالمنطقة خلال جائحة كورونا والتي اعتمدت على التقنية في إنهاء المعاملات بالإضافة لاستحداث العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي أسهمت في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين.