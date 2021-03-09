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الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة

الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

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الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة

الفيصل يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=959176
المناطق - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس عبدالإله بن مشيط.
واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على أعمال فرع الوزارة بالمنطقة ونتائج الجولات التفتيشيه للفرق الرقابية على المراكز التجارية لتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وضبط المخالفات التجاريه.
وأشار بن مشيط إلى وجود 4 مراكز بالمنطقة مهمتها تسهيل خدمات قطاع الاعمال، فيما بدأ استقبال طلبات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري عن طريق بوابة الوزارة الالكترونية.

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