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اجتماع تنسيقي بين التدريب التقني بعسير وشركة السودة للتطوير

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اجتماع تنسيقي بين التدريب التقني بعسير وشركة السودة للتطوير

اجتماع تنسيقي بين التدريب التقني بعسير وشركة السودة للتطوير
http://almnatiq.net/?p=959216
المناطق_عسير

عقد بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير صباح اليوم (الثلاثاء) اجتماع خاص بين وفد من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ووفد من شركة السودة للتطوير بحضور مدير عام الإدارة الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي.
وفي بداية اللقاء اطلع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي وفد الشركة على معرض مبادرة ” المتطوع التقني” التي نفذتها الإدارة بالشراكة مع غرفة العمليات بإمارة منطقة عسير خلال فترة الحجر لكورونا , ثم اجتمع الوفدين في قاعة التطوير بالإدارة حيث رحب الحفظي بزيارة شركة السودة للتطوير واستعرض خلال عرض مرئي تفاصيل عن التدريب التقني بالمنطقة وما يقدمه من خدمات لأبناء المنطقة والمجتمع , كما تم استعراض الشراكات الاستراتيجية للإدارة مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة والتي تهدف لتطوير العمل التقني وإيجاد فرص عمل لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة من بنين وبنات , ثم استعرض وفد الشركة سيرعمل الشركة منذ التأسيس حتى بدء العمل الميداني واهداف وسياسات الشركة ومستقبل مشروعها السياحي الذي سيقام بمنطقة السودة السياحية .
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي بأن الهدف من الاجتماع العمل على التنسيق المبكر لإيجاد أرضية مناسبة للتعاون بين الطرفين في عدد من المجالات التقنية والمهنية والسياحية والتدريب والتوظيف للخريجين، كما بين بأن شركة السودة للتطوير لديها الكثير من الكفاءات التي سيستفيد منه أبنائنا الخريجين في المستقبل ويمكن أن يكون التعاون دائم وليس لفترة محدودة.

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