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أمين عسير يستقبل محافظ بارق

أمين عسير يستقبل محافظ بارق
http://almnatiq.net/?p=959225
المناطق_عسير

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، محافظ محافظة بارق مفرح البناوي، يرافقه رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، وذلك بمكتبه اليوم في مقر الأمانة بمدينة أبها.

ونوقش خلال اللقاء احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية فيها وسرعة الإنجاز بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعمول بها، وفق توجيهات سمو أمير المنطقة بتقديم كل ما يحتاجه المواطن.

بدوره، أكد الدكتور وليد الحميدي أن المشروعات البلدية بالمحافظة تحظى باهتمام سمو أمير المنطقة، كما أنه يحرص شخصيا للوقوف على تلك الاحتياجات بنفسه في كل المحافظات والمراكز والعمل على تلبيتها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله-.

وأضاف الحميدي أن الأمانة تعمل من منظور واحد لجميع المحافظات وتحقيق وإنهاء المشاريع التنموية بها، مشيراً إلى أن محافظة بارق تشهد تنمية واضحة، مشيدًا بالبلدية وجهود المجلس البلدي.

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