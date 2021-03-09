احدث الأخبار

الربيعة يؤكد حرصه على دعم القطاع الصحي بالباحة: سأزور المخواة قريبًا
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوة الأفواج بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تطلق مشروع ELD Report‏
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 5 وفيات
أبرز المواد
 مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا بتداولات تصل 16 مليار ريال
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمستقبل التعليم الإلكتروني بالمملكة بجامعة القصيم.. عن بعد
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل أمين عام مجلس شباب المنطقة المعين والسابق
أبرز المواد
 أنظمة تعلم خاصة ومترجمون لتمكين ذوي الإعاقة بجامعةالملك خالد من الدراسة إلكترونيًّا
أبرز المواد
 تعليم القصيم يحقق المكتسبات التعليمية المأمولة بعد مرور عام على التعليم عن بعد
أبرز المواد
 استطلاع رأي التعلم عن بعد سيغير مسار العملية التعليمية في المستقبل
أبرز المواد
 تطوعي أمانة الجوف يشيد حديقة صديقة للبيئة بإعادة تدوير النفايات
أبرز المواد
الربيعة يؤكد حرصه على دعم القطاع الصحي بالباحة: سأزور المخواة قريبًا

الربيعة يؤكد حرصه على دعم القطاع الصحي بالباحة: سأزور المخواة قريبًا

أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوة الأفواج بالمنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوة الأفواج بالمنطقة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تطلق مشروع ELD Report‏

جامعة الملك خالد تطلق مشروع ELD Report‏

أبرز المواد

الربيعة يؤكد حرصه على دعم القطاع الصحي بالباحة: سأزور المخواة قريبًا

الربيعة يؤكد حرصه على دعم القطاع الصحي بالباحة: سأزور المخواة قريبًا
http://almnatiq.net/?p=959228
المناطق- الرياض

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حرصه على دعم القطاع الصحي بالباحة، مشيرًا إلى أنه سيزور قريبًا مستشفى المخواة العام.

وقال وزر الصحة «سنحرص على تحقيق تطلّعات أمير منطقة الباحة، والذي دائمًا ما يتواصل بهدف تطوير القطاع الصحي وخدمة المواطن والمقيم بالمنطقة».

وتابع وزير الصحة «وقد وقفت شخصيًا على عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وسأزور مستشفى المخواة العام، وحريص كل الحرص على دعم القطاع الصحي بمنطقة الباحة».

من جانه ،قال أمير الباحة الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز، «تحظى الخدمات الصحية بالمنطقة باهتمام ودعم مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مع حرص الإمارة وتعاونها التام ومختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة، مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ، بهدف تحقيق الجودة».

جاء ذلك خلال بحث عدد من الموضوعات –عبر الاتصال المرئي- بين وزير الصحة وأمير منطقة الباحة.

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوة الأفواج بالمنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوة الأفواج بالمنطقة
أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة
جامعة الملك خالد تطلق مشروع ELD Report‏

جامعة الملك خالد تطلق مشروع ELD Report‏

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*