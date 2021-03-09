الربيعة يؤكد حرصه على دعم القطاع الصحي بالباحة: سأزور المخواة قريبًا

المناطق- الرياض

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حرصه على دعم القطاع الصحي بالباحة، مشيرًا إلى أنه سيزور قريبًا مستشفى المخواة العام.

وقال وزر الصحة «سنحرص على تحقيق تطلّعات أمير منطقة الباحة، والذي دائمًا ما يتواصل بهدف تطوير القطاع الصحي وخدمة المواطن والمقيم بالمنطقة».

وتابع وزير الصحة «وقد وقفت شخصيًا على عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وسأزور مستشفى المخواة العام، وحريص كل الحرص على دعم القطاع الصحي بمنطقة الباحة».

من جانه ،قال أمير الباحة الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز، «تحظى الخدمات الصحية بالمنطقة باهتمام ودعم مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مع حرص الإمارة وتعاونها التام ومختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة، مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ، بهدف تحقيق الجودة».

جاء ذلك خلال بحث عدد من الموضوعات –عبر الاتصال المرئي- بين وزير الصحة وأمير منطقة الباحة.