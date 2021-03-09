أمير الشرقية يستقبل سفير اليابان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) سفير اليابان لدى المملكة السيد فوميو إيواي بمناسبة بدء فترة عمله في المملكة والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

ونوه سمو الأمير بمتانة العلاقات بين المملكة واليابان وحجم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه عبر السفير الياباني لدى المملكة عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.