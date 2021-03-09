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أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن

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أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن

أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن
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المناطق_حفر الباطن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر.

واستمع سموه إلى شرح عن مشاريع الجامعة في المنطقة وخططها وإنجازاتها، وأشاد – حفظه الله – بالجهود التي قدمتها الجامعة لخدمة أبناء المنطقة، مؤكداً أن الكوادر البشرية المؤهلة علمياً هي أساس التنمية وبناء الأوطان الحديثة.

من جهته قدم رئيس جامعة حفر الباطن الشكر لسموه الكريم على الاهتمام والمتابعة والتوجيهات السديدة.

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