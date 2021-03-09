تطوعي أمانة الجوف يشيد حديقة صديقة للبيئة بإعادة تدوير النفايات

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ينفذ النادي التطوعي لأمانة منطقة الجوف مشروعا لتشييد حديقة صديقة للبيئة من خلال إعادة تدوير النفايات والمخلفات وتوظيفها عبر الإبداعات الفنية ومهارات المتطوعين والمتطوعات لتشييد مرافق الحديقة وجلسات ومجسمات فنية مبتكرة.

من جانبها أوضحت الأستاذة إعتزاز الشمري المشرفة على المشروع أنه بدأ العمل في حديقة التدوير بجوار النادي التطوعي ومن المنتظر أن تحتضن الحديقة عددا كبيرا من المنتجات التي تم إعادة تدويرها ، والمصنوعة من براميل زيوت السيارات وطبليات الخشب وأعمدة الإنارة التالفة وبكرات الكهرباء والإطارات المستعملة وغيرها ويتواصل العمل لتشييد الحديقة حتى الثامن عشر من شهر مارس الجاري والذي يصادف اليوم العالمي لإعادة التدوير.

كما أكدت مديرة النادي التطوعي الأستاذة دارين المغيضب أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المتطوعين والمتطوعات الذين يتفاعلون بشكل إيجابي مع المبادرة مضيفة أن العدد في ازدياد يوما بعد آخر.

وتعد حديقة التدوير إحدى الأفكار المستحدثة التي تمكن المتطوعين من إنتاج أعمال فنية من خلال الاستفادة مما يرمى وإعادة تدويره بشكل فني صديق للبيئة، وتستهدف الحديقة تعزيز الوعي بثقافة التدوير وفوائدها البيئية والثقافية والاقتصادية ونشرها في المجتمع.