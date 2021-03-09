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تعليم القصيم يحقق المكتسبات التعليمية المأمولة بعد مرور عام على التعليم عن بعد

تعليم القصيم يحقق المكتسبات التعليمية المأمولة بعد مرور عام على التعليم عن بعد
http://almnatiq.net/?p=959261
المناطق_القصيم

استطاعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بعد مضي عام على تجربة التعليم عن بعد ، أن تفتح آفاق مستقبلية لتعليم متجدد ومتطور، عبر منصة “مدرستي” ، أثبتت فيها الجهود الجبارة من منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة، وهمة وتطلع طلاب وطالبات تعليم القصيم ، نحو تحقيق النجاح وتجاوز المرحلة الاستثنائية الحالية، تماشياً مع جهود المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) وتوفير جميع الإمكانات لاستمرار الرحلة التعليمية عن بعد. وأكد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح أن الدولة تضع في مقدمة اهتماماتها بناء الإنسان وسلامته ، وتوفير سبل نجاحه على المستوى العلمي والمعرفي ، مشيراً إلى الدعم الذي حصل عليه قطاع التعليم من قبل ولاة الأمر حفظهم الله في مرحلة التعليم عن بعد، وذلك من خلال جهود وزارة التعليم عبر إطلاقها لمنصة مدرستي بالإضافة إلى أكثر من23 قناة تلفزيونية تبث في قناة عين ، كما نوه إلى مايحظى به تعليم القصيم من الاهتمام والعناية والمتابعة والتحفيز من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيزحفظه الله ، ومبادراته في تعزيز الشراكات المجتمعية التي تخدم العملية التعليمية عن بعد ، ودعمه لمبادرات رجال الأعمال والقطاع الخاص ، ومنها توفيرالأجهزة اللوحية للطلبة والطالبات المستحقين في عدة مراحل تعليمية ليتمكنوا من إكمال مسيرتهم التعليمية بالشكل المطلوب، ومساعدتهم للدخول لمنصة التعليم،إضافةً إلى إطلاق مسابقة جائزة تعليم القصيم للتعليم عن بعد بهدف تحفيز المجتمع التعليمي وتكريم المتميزين ورعايتهم وتكريس دورتعليم القصيم في التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد. مبينا أن الإدارة العامة حرصت على إيصال الخدمات التعليمية ومنع أي فاقد تعليمي لأي طالب أو طالبة ،فجنّدت الإدارة كوادرها البشرية من مشرفين ومعلمين لتنفيذ خطط وبرامج الوزارة في التعليم عن بُعد، وأطلقت العديد من البرامج التدريبية لمشروع منصة مدرستي لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ،لتطوير العملية التقنية الافتراضية وتحسين مخرجات التعليم ، ودعم الحلول التعليمية البديلة والمناسبة لاستمرارية العملية التعليمية، عبر منتجات تعليمية تفاعلية تراعي التنوع وتلبي الفروق الفردية للطلاب والطالبات بما يدعم تعلمهم؛ للوصول إلى مجتمع مدرسي يحاكي الواقع، ويمنح فرص التعليم الجيد والمناسب، مثمناً طموح ودافعية طلبة ومعلمي قطاعي البنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم وحرصهم على تأدية مهامهم مع متطلبات التعلم عن بعد، بحضور الدروس الافتراضية، وتأدية الفروض والواجبات، وإعداد الجداول؛ لرفع مستوى التحصيل الدراسي. وأضاف أن الإدارة العامة أسهمت بشكل كبير في نشر الوعي بمنصة مدرستي وأدواتها ،فحققت المركز الأول على مستوى المملكة، في إجمالي المشاركات التفاعلية بمسابقة “مدرستي” الوزارية، بإجمالي منتجات تجاوزت 64 ألف مشاركة من المعلمين والإداريين والطلاب وأولياء الأمور، في حين تخطت إحصاءات النشر الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام المرئي والمقروء 10 آلاف مادة فلمية وإعلامية. ووجه المدير العام شكره وتقديره لجميع الكوادر التعليمية والإدارية اللذين يمارسون دورهم الحيوي بمتابعة الطلبة عن بعد وتذليل الصعاب وتوفير الآليات والتسهيلات بما يكفل تقديم تجربة تعلم ذكية نوعية تحقق الأهداف المرجوة منها .

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