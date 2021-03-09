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أنظمة تعلم خاصة ومترجمون لتمكين ذوي الإعاقة بجامعةالملك خالد من الدراسة إلكترونيًّا

أنظمة تعلم خاصة ومترجمون لتمكين ذوي الإعاقة بجامعةالملك خالد من الدراسة إلكترونيًّا

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أنظمة تعلم خاصة ومترجمون لتمكين ذوي الإعاقة بجامعةالملك خالد من الدراسة إلكترونيًّا

أنظمة تعلم خاصة ومترجمون لتمكين ذوي الإعاقة بجامعةالملك خالد من الدراسة إلكترونيًّا
http://almnatiq.net/?p=959267
المناطق_عسير

ضمن جهود جامعة الملك خالد في دعم استمرار العملية التعليمية في ظل ظروف جائحة كورونا وتحول العملية التعليمية إلى التعلم الإلكتروني، يوفر مركز الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المتطلبات والاحتياجات التعليمية الخاصة بهذه الفئة الغالية؛ حيث تضم الجامعة أكثر من 150 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة السمعية، وضعف السمع، وكذلك الإعاقة الحركية والبصرية، والتوحد. 

فيما أوضح المشرف على مركز الأشخاص ذوي الاعاقة الدكتور عامر جعفر أن المركز يعمل باستمرار على توفير أحدث البرامج التي من شأنها قراءة موقع الجامعة ونظام “بلاك بورد” لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تفعيل لغة “برايل” لهذه الفئة أيضًا. 

كما يقدم المركز خدماته لمستفيديه من ذوي الإعاقة السمعية عبر توفير مترجمين متخصصين في لغة الإشارة للمحاضرات، بحيث يشاركون الطلاب والطالبات محاضراتهم من خلال خانة تمت إضافتها في أنظمة التعلم الإلكتروني لتسهيل العملية التعليمية لهم. 

وحول جهود الجامعة أيضًا في هذا المجال أوضح عميد كلية المجتمع بخميس مشيط الدكتور أحمد آل مريع أنه تم تصميم برنامج خاص بذوي الإعاقة السمعية في مجال نظم المعلومات ليسهم في تيسير سير تعليمهم وفق أعلى المعايير، مؤكدًا أن الكلية كونت لجنة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة شؤون الطلاب وآليات سير تعليمهم واستكمالهم البرامج التي تقدمها الكلية. 

يذكر أن مركز الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع عمادة التعلم الالكتروني توفران بتوجيهات معالي رئيس الجامعة برامج وأجهزة تخدم ذوي الإعاقة وتساهم في تمكينهم من التعلم بشكل فاعل وبنّاء أسوة بباقي زملائهم من طلاب وطالبات الجامعة. 

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