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جامعة الملك خالد تطلق مشروع ELD Report‏

جامعة الملك خالد تطلق مشروع ELD Report‏
http://almnatiq.net/?p=959295
المناطق_عسير

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة تحليل بيانات التعلم بعمادة التعلم الإلكتروني مشروعًا بمسمى ELD Report.

وأوضح المشرف على وحدة تحليل بيانات التعلم ووكيل عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل قحمش أن المشروع يأتي بناءً على الاحتياج لمتابعة سير العملية التعليمية بشكل يومي ودعم اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى الوصول المباشر إلى التقارير ومتابعتها، مما سيساهم في تسهيل العمل وتطويره بشكل مستمر في العملية التعليمية.

وأضاف قحمش أن فكرة المشروع جاءت وفق التوجهات المستقبلية في مجال التعلم الإلكتروني، ويعد الأول على مستوى الجامعات السعودية، وهو في المرحلة الأولى، وسيتم الاستمرار في المراحل الأخرى بشكل متتابع حتى يصل المشروع إلى كامل الخدمات المستهدفة منه، وذلك حرصًا من الجامعة على تطوير التعلم الإلكتروني.

يذكر أن ELD Report تم العمل عليه بالكامل من خلال فريق عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة، وتمت فيه مراعاة الجوانب التقنية الحديثة، وشمل العديد من التفاصيل ذات الصلة بالعملية التعليمية لرصد الأعداد الدقيقة وإبرازها بشكل فوري.

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