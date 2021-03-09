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الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوة الأفواج بالمنطقة

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوة الأفواج بالمنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوة الأفواج بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=959297

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم في مكتبة ، قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة العقيد محمد بن فارس الزهراني .
وتسلم سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء تقريرًا عن جهود ومنجزات قوات الأفواج منذ انطلاقة عملهم بالمنطقة خلال الثلاث سنوات المنصرمة .

كما استمع سموه الى شرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من منجزات وجهود بذلها منسوبو الإدارة خدمةً للمواطن والمقيم وعملهم في مساندة القوات العسكرية والقيام بالمهام الأمنية المناطة بها بالمناطق الجبلية والحدودية والتصدي للمخالفين واحباط عمليات التهريب المختلفة وغيرها من الخِدْمات الأمنية .

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بالدور الذي تقوم به قيادة الأفواج في المنطقة وفق التوجيهات السديدة من ولاة الأمر – حفظهم الله – وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية ودورها في التنسيق الأمني في الجانب الحدودي، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة لهم .
من جانبه عبر قائد قوة الافواج بالمنطقة العقيد محمد الزهراني عن خالص شكره وتقديره على ما تجده القوة من دعم ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، وما استمعوا له من توجيهات لمضاعفة الجهود في خدمة الدين والوطن.

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