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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة
http://almnatiq.net/?p=959299
المناطق_فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة مباركي في وفاة والدهم الشيخ عبدالكريم بن محمد بن مساوى مباركي  -رحمه الله- شيخ قبيلة الفتاحية بن مبارك بمحافظة صامطة، وذلك إثر معاناة مع المرض.
وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.
فيما أعرب أبناء وأسرة الشيخ مباركي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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