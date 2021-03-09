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القبض على 4 مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال بالمنطقة الشرقية

القبض على 4 مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=959308
المناطق- الدمام

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنَّ المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني والخامس والسادس من العمر، بمدينة الدمام، بعد ارتكابهم عدد من جرائم النصب والاحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأضاف، تمثّلت الجرائم في إنشاء مواقع إلكترونية لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، في مناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات لدول وحسابات خارجية، وذلك من خلال استخدام حساب بنكي لمواطنة – زوجة أحدهم – حيث بلغت قيمة المبالغ المالية التي تمَّ جمعها عبر أساليبهم الاحتيالية (152) مليون ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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