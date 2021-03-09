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أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة الأهالي بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة الأهالي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=959331
المناطق_الحدود الشمالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, رئيس لجنة الأهالي بالمنطقة ثاني العنزي بمناسبة تشكيل اللجنة.
واطلع سموه خلال الاستقبال على أهداف اللجنة ومهامها والخدمات التي ستقدمها للمنطقة، مؤكداً أهمية دعم المجتمع لجهود الدولة التنموية بكافة المجالات، حاثًا على بذل كل الجهود فيما يخص الشأن العام للأهالي وغيرها ونقل الصورة الحقيقية لاحتياج المواطن.

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