أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة الأهالي بالمنطقة

المناطق_الحدود الشمالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, رئيس لجنة الأهالي بالمنطقة ثاني العنزي بمناسبة تشكيل اللجنة.

واطلع سموه خلال الاستقبال على أهداف اللجنة ومهامها والخدمات التي ستقدمها للمنطقة، مؤكداً أهمية دعم المجتمع لجهود الدولة التنموية بكافة المجالات، حاثًا على بذل كل الجهود فيما يخص الشأن العام للأهالي وغيرها ونقل الصورة الحقيقية لاحتياج المواطن.