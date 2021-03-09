احدث الأخبار

وزير خارجية اليمن: إيران تسخر نفوذها لخدمة أجندتها السياسية
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تدشن معرضها للخط العربي في الرياض والدار البيضاء وبكين
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة الأهالي بالمنطقة
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات قيمتها 16 مليار ريال
أبرز المواد
 القبض على مقيمين ارتكبا عددا من السرقات بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 “يونايتد وورلد” تعلن استحواذها على نادي شاتورو الفرنسي لكرة القدم
أبرز المواد
 القبض على 4 مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 المملكة الأولى عربيًا والـ 20 عالمياً في النقل البحري
أبرز المواد
 الربيعة يؤكد حرصه على دعم القطاع الصحي بالباحة: سأزور المخواة قريبًا
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوة الأفواج بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة شيخ الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة
أبرز المواد
وزير خارجية اليمن: إيران تسخر نفوذها لخدمة أجندتها السياسية

وزير خارجية اليمن: إيران تسخر نفوذها لخدمة أجندتها السياسية

أبرز المواد
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تدشن معرضها للخط العربي في الرياض والدار البيضاء وبكين

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تدشن معرضها للخط العربي في الرياض والدار البيضاء وبكين

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة الأهالي بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة الأهالي بالمنطقة

أبرز المواد
رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

أبرز المواد

وزير خارجية اليمن: إيران تسخر نفوذها لخدمة أجندتها السياسية

وزير خارجية اليمن: إيران تسخر نفوذها لخدمة أجندتها السياسية
http://almnatiq.net/?p=959334
المناطق- الرياض

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، أن إيران تسخر نفوذها في اليمن لخدمة أجندته السياسية، مشيراً إلى أن دعم طهران لميليشيات الحوثي يعرقل عملية السلام في البلاد.

وقال خلال ندوة نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا “إن العامل الخارجي المتمثل في إيران يشكل تحدياً كبيراً لعملية السلام في بلادنا، بعد أن تمكنت إيران من السيطرة على القرار الحوثي وتحويل اليمن إلى ورقة تفاوضية في خدمة أجندتها السياسية ومشروعها التوسعي في المنطقة”، وفق ما نقلته الخارجية اليمنية عبر حسابها على “تويتر”.

كما أشار إلى الجهود السياسية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن والتحديات التي تواجهها في ظل تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ورفضها لكافة جهود السلام واستمرارها في التصعيد العسكري في عدد من محافظات الجمهورية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وعرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية والسيطرة على المساعدات وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي.

روابط ذات صلة

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تدشن معرضها للخط العربي في الرياض والدار البيضاء وبكين

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تدشن معرضها للخط العربي في الرياض والدار البيضاء وبكين
أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة الأهالي بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة الأهالي بالمنطقة
رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*