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أمين منطقة تبوك يدشن منصة العمل التطوعي ويسلم بطاقة التميز لعدد من المتطوعين المنظمين لإدارة الرقابة مؤخراً

أمين منطقة تبوك يدشن منصة العمل التطوعي ويسلم بطاقة التميز لعدد من المتطوعين المنظمين لإدارة الرقابة مؤخراً
http://almnatiq.net/?p=959351
المناطق- تبوك- فايز السميري

دشّن أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم منصة العمل التطوعي والتي سبق وان أطلقتها إدارة التطوع البلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان “يداً بيد نرتقي” ، وتسهم في تنظيم وتمكين العمل التطوعي من خلال إتاحة الفرصة لأبناء وبنات المنطقة الراغبين في العمل التطوعي التسجيل ضمن فرق الأمانة التطوعية، كما قام بتسليم عددً من المتطوعين بطاقة ” المتطوع المميز ” وذلك لانضمام الفريق الأول لوحدة الرقابة البلدية في أمانة المنطقة. وأوضح المهندس” آل محفوظ ” خلال التدشين أن منصة العمل التطوعي تهدف إلى دعم جهود تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى تنمية مستدامة في جميع المجالات ، وتصميم وبناء الفرص التطوعية الملائمة بإمكانات شبابنا المعطاء ، مشيراً إلى أنه من أهم خصائص ومميزات المنصة إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في أعمال النظافة العامة وإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ونظافة الشواطئ ، ومواقع التنزه البري، والتشجير وزراعة المناطق البرية، والاهتمام بالحدائق والساحات البلدية، والمشاركة في الأعمال الرقابية ، حيث ستتيح المنصة وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة، والحصول على إشعارات عن الفرص التطوعية وفق اهتمامات المتطوع، ورصد وتوثيق الساعات التطوعية، وتوفير فرص تطوعية تخصصية ذات أثر اجتماعي واقتصادي إضافة الى طرح المميزات والفوائد في المنصة ودعا المهندس ” ال محفوظ” جميع الراغبين والراغبات بالالتحاق بالعمل التطوعي الدخول والتسجيل من خلال الرابط التالي : –https://www.mysul.net/wp/مع الأخذ بالحسبان بالالتزام بأنظمة الأمانة وسياساتها، والالتزام بالمدة الزمنية المتفق عليها في التطوع ، وأن تكون إمكانيات الراغبين بالانضمام ملائمة مع الجهود ، إضافة إلى وجوب أن يكون لدى المتطوع المقدرة على تحمّل المسؤوليات ، والاستناد عليه في قيامه بالأشغال بحدود طاقته ، وذلك للإسهام في أنشطة مُحددة، أو أن يكون عملهم وتخصصهم متصلاً بالأنشطة المُراد التطوع لها.

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