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جامعة القصيم تحتفي بمنسوباتها في يوم المرأة العالمي بعدة فعاليات

جامعة القصيم تحتفي بمنسوباتها في يوم المرأة العالمي بعدة فعاليات
http://almnatiq.net/?p=959352
المناطق_بريدة

في إطار تفعيلها لليوم العالمي للمرأة، احتفت جامعة القصيم بمنسوباتها من النساء، للتعبير عن تقدير الجامعة بكل مكوناتها للدور الكبير الذي تقوم به المرأة داخل الجامعة كشريك في التنمية والتطور جنبًا إلى جنب مع الرجال، حيث تضم الجامعة بين جنباتها أكثر من ٢٠٠ قيادية تدير كليات وعمادات وإدارات وأقسام الجامعة، و١٥٧٧ عضوة هيئة تدريس، و١١٩٤ موظفة إدارية، وكذلك ١٠ عضوات في مجلس الجامعة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ ألف طالبة في مختلف المراحل الدراسية (بكالوريوس – دبلوم – ماجستير -دكتوراه). 

وبهذه المناسبة، أقامت الجامعة، مُمثلة في نادي تحقيق رؤية 2030، بعمادة شؤون الطلاب، مساء أمس الإثنين، لقاءً تثقيفيًا بعنوان “ريادة المرأة السعودية”، قدمته “عن بعد” الدكتورة أشواق بنت صالح الشريدة عميدة كلية التأهيل الطبي، والطالبة هاجر بنت سليم الحربي، عضوة نادي تحقيق رؤية 2030، وأدارت اللقاء الطالبة شهد عبد الرحمن المزيد.

حيث ناقش اللقاء، دور رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، ومرحلة تمكين المرأة في ظل المكاسب التاريخية التي حصلت عليها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومنصات القيادة النسائية وبرامج قوة ووصول، إضافة إلى دور المرأة في ريادة الأعمال وريادة المرأة قديماً وفي الوقت الراهن.

من جهتها، تحدثت الدكتورة أشواق الشريدة عن دور المرأة في بناء المجتمع، وأن المرأة هي أساس تكوين المجتمع وتطوره، وأهم ركائز الأسرة وبنائها، مؤكده أن المرأة هي نصف المجتمع بل المجتمع كله، وفي سوق العمل والسياسة والطب وأخيرًا العمل التطوعي، بالإضافة إلى دور المرأة في الأسرة والتربية وأهميتها في البيت واحتواء الأبناء.

كما أكدت الطالبة هاجر الحربي على دور طالبات الجامعة في العمل التطوعي والأنشطة داخل وخارج الجامعة، وما لذلك من أثر مميز وإيجابي على مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي، مضيفة أن للمرأة دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسة تشمل: “مجتمع حيوي – اقتصاد مزدهر- وطن طموح”، مؤكدة أن مشاركة المرأة المجتمعية جزء رئيسي في تنمية المجتمع الحيوي.

وبدورها، أقامت وحدة خدمة المجتمع بكلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة، ممثلة بقسم علوم الأغذية وتغذية الإنسان (شطر الطالبات)، أمس الإثنين، فعالية توعوية عن بعد في إطار تفعيل اليوم العالمي للمرأة بعنوان “صحتك وجمالك في غذائك” بمشاركة عدد من المختصات.

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