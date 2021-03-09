أمير القصيم يدشن التطبيق الإلكتروني لتقييم وتصنيف المنشآت التجارية للأمانة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية التحوّل التقني في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تقدم مجموعة من الخدمات والمعلومات المتكاملة.

وأوضح سمو أمير القصيم أن العمل على التطبيقات الإلكترونية تُعد نافذة مهمة للتواصل مع المستفيدين كون التقنية الحديثة تُسهل عملية التواصل وتختصر الجهود للوصول إلى الخدمات والاستفادة منها ، مشيداً بما يبذله أمين منطقة القصيم المهندس ، وفريق العمل بالأمانة من جهود لتوفير أفضل البرامج والخدمات الإلكترونية ، التي تسهم في التواصل بين المواطنين والأمانة.

جاء ذلك ، بعد تدشين سموه اليوم بمقر الإمارة ، التطبيق الإلكتروني لتقييم وتصنيف المنشآت التابع لأمانة منطقة القصيم ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي.

واستمع سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى شرحٍ موجز من أمين منطقة القصيم عن التطبيق وأبرز الخدمات التي يقدمها ، مشيراً إلى أن التطبيق يهدف إلى إشراك المستفيدين من أصحاب المنشآت في خدمات أمانة المنطقة ، سعياً لتحسين جودة العمل الرقابي ، ورفع مستوى الرضى عن أعمال الأمانة في مراقبة المنشآت التجارية ، وتقييم العمل الرقابي حسب معايير الجودة ، وقياس مدى الوعي بالأنظمة والتعليمات البلدية الخاصة بالمنشآت التجارية.