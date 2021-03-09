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أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة الأمانة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة الأمانة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري
http://almnatiq.net/?p=959354
المناطق_بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس برنامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة ، تقريراً عن مشاركة أمانة المنطقة وبلدياتها في برنامج تعزيز الأمن الفكري.
جاذ ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، وعدداً من مسؤولي الأمانة.

وأثنى سموه على الجهود التوعوية والفكرية التي بذلتها أمانة القصيم , مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود المجتمعية تعزيزاً للجانب التوعوي ، حيث أن الأمن الفكري من أهم ضروريات الحياة لحماية المكتسبات ،  متمنياً للجميع المسؤولين بالأمانة كل التوفيق والسداد.

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