احدث الأخبار

البنك المركزي السعودي يُلغي ترخيص شركة عون للتمويل
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن التطبيق الإلكتروني لتقييم وتصنيف المنشآت التجارية للأمانة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة الأمانة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري
منطقة القصيم
 أمين منطقة تبوك يدشن منصة العمل التطوعي ويسلم بطاقة التميز لعدد من المتطوعين المنظمين لإدارة الرقابة مؤخراً
منطقة تبوك
 جامعة القصيم تحتفي بمنسوباتها في يوم المرأة العالمي بعدة فعاليات
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في المملكة
أبرز المواد
 في ليبيا.. 6000 مرتزق سوري موالين لتركيا
أبرز المواد
 دول مجلس التعاون تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان
منوعات
 وزير خارجية اليمن: إيران تسخر نفوذها لخدمة أجندتها السياسية
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تدشن معرضها للخط العربي في الرياض والدار البيضاء وبكين
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة الأهالي بالمنطقة
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة
أبرز المواد
البنك المركزي السعودي يُلغي ترخيص شركة عون للتمويل

البنك المركزي السعودي يُلغي ترخيص شركة عون للتمويل

أبرز المواد
أمير القصيم يدشن التطبيق الإلكتروني لتقييم وتصنيف المنشآت التجارية للأمانة

أمير القصيم يدشن التطبيق الإلكتروني لتقييم وتصنيف المنشآت التجارية للأمانة

منطقة القصيم
أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة الأمانة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن مشاركة الأمانة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري

منطقة القصيم
أمين منطقة تبوك يدشن منصة العمل التطوعي ويسلم بطاقة التميز لعدد من المتطوعين المنظمين لإدارة الرقابة مؤخراً

أمين منطقة تبوك يدشن منصة العمل التطوعي ويسلم بطاقة التميز لعدد من المتطوعين المنظمين لإدارة الرقابة مؤخراً

منطقة تبوك

البنك المركزي السعودي يُلغي ترخيص شركة عون للتمويل

البنك المركزي السعودي يُلغي ترخيص شركة عون للتمويل
http://almnatiq.net/?p=959364
المناطق - واس

أصدر البنك المركزي السعودي، قراره بتاريخ 20 / 7 / 1442هـ الموافق 4 / 3 / 2021م، المتضمن إلغاء ترخيص شركة عون للتمويل الصادر عن البنك لمزاولة أنشطة تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي في المملكة.
وأوضح في بيان له، أن قرار الإلغاء جاء بناءً على كتاب الشركة بتاريخ 29 / 8 / 1441هـ، المتضمن طلب إلغاء ترخيص الشركة لغرض التصفية الاختيارية، وبناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة في تاريخ 22 / 1 / 1442هـ الموافق 10 / 9 / 2020م، القاضي بموافقة مالك رأس المال بشأن التصفية الاختيارية للشركة وتعيين محامي التصفية.
ودعا البنك المركزي السعودي جميع عملاء الشركة الذين لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، يأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالبنك المركزي السعودي، وذلك عبر موقع “ساما تهتم” على الإنترنت (www.samacares.sa)، أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).

روابط ذات صلة

جامعة القصيم تحتفي بمنسوباتها في يوم المرأة العالمي بعدة فعاليات

جامعة القصيم تحتفي بمنسوباتها في يوم المرأة العالمي بعدة فعاليات
الاتحاد الأوروبي يدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في المملكة

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في المملكة
في ليبيا.. 6000 مرتزق سوري موالين لتركيا

في ليبيا.. 6000 مرتزق سوري موالين لتركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*