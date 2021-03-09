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منظومة النقل تنفذ حملة رقابية على مرافقها للحد من انتشار فيروس كورونا

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منظومة النقل تنفذ حملة رقابية على مرافقها للحد من انتشار فيروس كورونا

منظومة النقل تنفذ حملة رقابية على مرافقها للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=959367
المناطق - واس

نفذت لجنة من منظومة النقل جولة رقابية على المنشآت العامة والخاصة التي تشرف عليها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، والتشديد على ضرورة الالتزام بها في مرافق المنظومة، وإيقاع العقوبات على المخالفين للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتقوم الفرق المكونة من مختلف منظومة النقل بجولات ميدانية متعددة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، تأكيدًا لما يتضمنه دليل ضبط المخالفات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وضمان رصد المخالفات وإيقاع العقوبات على مرتكبيها، وتستمر الجولات لتشمل المطارات ومحطات السكك الحديدية ومرافق الموانئ، وتأجير السيارات والمقار الأخرى لفروع ومرافق جهات منظومة النقل كافة.
وتستقبل منظومة النقل بلاغات عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية على مركز الاتصال الموحد (938).
وتأتي الجولات الرقابية ضمن عدد من الأعمال والجهود التي تبذلها المملكة بمختلف قطاعاتها للتصدي لفيروس كورونا، وفقًا للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة والجهات الإشرافية، وامتدادًا لحرص منظومة النقل التي تولي اهتمامًا بالغًا بتجهيز جميع مقارها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات بهذا الصدد، لتكون منظومة النقل من القطاعات الحكومية الرائدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولضمان استمرارها في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م وتقليل آثار الجائحة والحفاظ على المصلحة العامة.

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