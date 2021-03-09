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الذهب يقفز أكثر من 2% مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار

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الذهب يقفز أكثر من 2% مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار

الذهب يقفز أكثر من 2% مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار
http://almnatiq.net/?p=959385
المناطق - واس

قفزت أسعار الذهب إلى أكثر من 2% أثناء التعاملات اليوم، متعافية من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، تزامنا مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 1716.11 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت الفضة 3.4% إلى 25.95 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 3.3% إلى 1173.35 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم حوالي 1% إلى 2293.11 دولارًا للأوقية.

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