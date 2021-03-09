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أمانة تبوك تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتغلق (38) منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتغلق (38) منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=959387
المناطق- تبوك


نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها أمس 1476 جولة ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية أسفرت عن إغلاق (38) منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية ومخالفة (28) منشأة تجارية أخرى.وأكدت الأمانة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق “توكلنا”.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

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