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235 متطوعًا صحيًا يشاركون في خدمة المستفيدين من مراكز لقاحات كورونا بصحة عسير

235 متطوعًا صحيًا يشاركون في خدمة المستفيدين من مراكز لقاحات كورونا بصحة عسير
http://almnatiq.net/?p=959396
المناطق - عسير

يشارك 235 متطوعًا صحيًا في خدمة المستفيدين بعدد من مراكز لقاحات كورونا التابعة لصحة عسير .

وأشارت صحة عسير إلى أن المتطوعين يعملون على مساندة الفرق الفنية والإدارية من خلال استقبال المستفيدين وتنظيم الدخول والخروج وتوجيههم عبر المسارات المحددة وعيادات التطعيم المخصصة ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.

وأبانت أن هذه المشاركات تسهم في تنمية مهارات المتطوعين وإكسابهم خبرات مميزة واحتساب ساعات تطوعية لهم .

ودعت صحة عسير الراغبين في المشاركة في الأعمال التطوعية إلى التسجيل عبر منصة التطوع الصحي.

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