أمين عسير يواصل جولاته الرقابية المفاجئة على عددٍ من المطاعم والمقاهي

المناطق - عسير

لليوم الثالث تواليًا، واصل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي جولاته الرقابية على عددٍ من المنشآت والمطاعم والمقاهي ومافي حكمها، بمساندةِ الفرق الرقابية والصحية؛ بهدف متابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الجولة تأتي استمرارًا لجولات الأمانة وفرقها المختصة لمتابعة تطبيق هذه المنشآت والأنشطة المتنوعة وخاصةً المطاعم والمقاهي ومافي حكمها في ظل عودة استقبال العملاء بها؛ حفاظًا على الصحة العامة إلى جانب الحرص والتأكد من سلامة الاشتراطات البلدية والصحية الأخرى داخل هذه المنشآت والعاملين بها، مضيفًا أنه تم رصد مخالفات متنوعة استحقت تطبيق لائحة المخالفات النظامية، مشددًا على أنه لاتهاون في متابعة هذه الأنشطة والالتزم التام بالتدابير الاحترازية.

وأضاف الحميدي أن الجولات الرقابية مستمرة في جميع بلديات المنطقة حيث إنه تم تشديد الرقابة والفرق واللجان المعنية، مشيرًا إلى أن الأمانة ضاعفت عدد كوادرها العاملين في الرقابة الميدانية للقيام بهذه الجولات ورصد المخالفات والملاحظات التي تُطبق عليها مباشرةً الإجراءات النظامية المناسبة، راجيًا من الجميع ضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية والتدابير الاحترازية، مطالباً بالتواصل لرفع الملاحظات والمخالفات عبر رقم ٩٤٠.

الجدير بالذكر، فإن أمين المنطقة قام بجولات مفاجئة على عددٍ من المنشآت والمطاعم مع بداية عودة نشاطها واستقبال عملائها، وتم رصد مخالفات متنوعة وتطبيق عقوبة الإغلاق على بعض المنشآت المخالفة.