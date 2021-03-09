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وزير الداخلية يوجه بتكريم الجندي الوادعي ومنحة نوط الشرف
http://almnatiq.net/?p=959407
المناطق - عسير

وجه وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتكريم الجندي مهدي بن صالح بن مهدي ال عامر الوادعي الذي اصيب اثناء مهمة عمله في شرطة محافظة ظهران الجنوب بعسير بمنحة نوط الشرف وصرف ثلاثه رواتب اساسية له .
وكان الجندي الوادعي قد اصيب بطلق ناري في عينه اثناء تاديته عمله الرسمي في الميدان وتم تحويله لمستشفى الملك خالد للعيون بالرياض ولايزال في مواعيد مع المستشفى لمعالجة نظرة واستخراج الطلق الناري .
من جهة رفع جد المصاب الشيخ مهدي بن صالح ال عامر نائب قبيله ال عامر وال متعبه من وادعة ووالد المصاب شكرهم وتقديرهم لوزير الداخليه على هذة اللفته الكريمة والتي تعودنا علينا دائما من ولاة الامر وليس غريبا عليهم ذلك . مقدمين شكرهم لكل من وقف وساهم معهم في هذة الحادثه من منسوبي شرطة عسير والاهالي والمواطنين وجميع الاطباء والجهات الحكوميه وهذا ما تعود عليه الشعب السعودي الوفي والصادق وتلاحم الجميع .
مشيرين الى انهم وابناءهم فداء للوطن ورهن للاشارة في اي وقت وان هذا سيزيد من عزيمتهم والاصرار على الذود عن الوطن ومقدساته .

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