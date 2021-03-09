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الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة شيخ الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة شيخ الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة
http://almnatiq.net/?p=959425
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة المباركي في وفاة والدهم الشيخ عبدالكريم بن محمد بن مساوى مباركي  -رحمه الله- شيخ قبيلة الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة، وذلك إثر معاناة مع المرض.
ودعا سموه -الله عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
مشيدا سموه ، بما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.
فيما أعرب أبناء وأسرة الشيخ المباركي عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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