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برنامجين توعويين عن التنمية المستدامة في حماية الرياض

برنامجين توعويين عن التنمية المستدامة في حماية الرياض
http://almnatiq.net/?p=959432
المناطق - الرياض

نظمت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجين توعويين “عن بعد” خلال الاسبوعين الاخيرة بالتعاون مع بعض المراكز والجهات الخارجية .

تناول البرنامج الاول الذي كان بعنوان “المشاريع الاجتماعية المستدامة” وقدمه د. الرمضي الصقري عدة محاور ابرزها “اهمية التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030 وركائز المشاريع الاجتماعية المستدامة فيما تحدثت أ. اماني آل زعير في الندوة الثانية التي اقيمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرآة عن ريادة المرأة منذ ٦٠ عام وريادة المرأة في الوقت الحالي ومستقبلاً ، وفي ختام الندوة تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات .

يذكر ان البرنامجين اقيمت بالتعاون مع الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية ، ومركز تنمية المرأة بعرقة وحضرها مايقارب من 160 مستفيد ومستفيدة من كافة شرائح المجتمع وذلك ضمن مهام الوحدة التوعوية .

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