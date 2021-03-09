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ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية

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ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية

ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية
http://almnatiq.net/?p=959441
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي افاناسييف.

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