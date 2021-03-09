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قائد القوات الجوية يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية

قائد القوات الجوية يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=959444
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم, معالي قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري غيو.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة والاهتمام المشترك.

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