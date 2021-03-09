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“إدارة المجاهدين” تضبط (62) شاحنة و(4) جرافات مخالفة لنظام البيئة

“إدارة المجاهدين” تضبط (62) شاحنة و(4) جرافات مخالفة لنظام البيئة

المنطقة الشرقية
بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل تواصل التنقيبات الأثرية في مدينة فيد، وتعثر على دينار عباسي يكشف عن تاريخ فيد الأثري

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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف مخالفين لنظام البيئة بنقل الرمال وتجريف التربة في موقعين بمدينة الرياض

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“إدارة المجاهدين” تضبط (62) شاحنة و(4) جرافات مخالفة لنظام البيئة

“إدارة المجاهدين” تضبط (62) شاحنة و(4) جرافات مخالفة لنظام البيئة
http://almnatiq.net/?p=959460

باشرت الإدارة العامة للمجاهدين ضبط عدد من المعدات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في المنطقة الشرقية، في مخالفة لنظام البيئة التي تمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.
وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي أن قوة المساندة والدوريات بالفرع وضمن جهودها في ضبط مخالفي نهل الرمال، ضبطت (62) شاحنة و(4) جرافات، استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية، وسُلمت المعدات المضبوطة لأمانة محافظة الأحساء لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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