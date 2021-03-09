احدث الأخبار

المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والحروب
أبرز المواد
 المقرر الأممي: أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في إيران
أبرز المواد
 “إدارة المجاهدين” تضبط (62) شاحنة و(4) جرافات مخالفة لنظام البيئة
المنطقة الشرقية
 بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل تواصل التنقيبات الأثرية في مدينة فيد، وتعثر على دينار عباسي يكشف عن تاريخ فيد الأثري
منطقة حائل
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف مخالفين لنظام البيئة بنقل الرمال وتجريف التربة في موقعين بمدينة الرياض
منطقة الرياض
 قائد القوات الجوية يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية
أبرز المواد
 لقاح فايزر.. دراسة جديدة تكشف “علامة فارقة”
أبرز المواد
 عام على إغلاقات كورونا العامة.. ماذا فعل الوباء بالناس؟
أبرز المواد
 برنامجين توعويين عن التنمية المستدامة في حماية الرياض
منطقة الرياض
 دولة رئيس وزراء ماليزيا يغادر الرياض
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة شيخ الفتاحية بني مبارك بمحافظة صامطة
منطقة جازان
المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والحروب

المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والحروب

أبرز المواد
المقرر الأممي: أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في إيران

المقرر الأممي: أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في إيران

أبرز المواد
“إدارة المجاهدين” تضبط (62) شاحنة و(4) جرافات مخالفة لنظام البيئة

“إدارة المجاهدين” تضبط (62) شاحنة و(4) جرافات مخالفة لنظام البيئة

المنطقة الشرقية
بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل تواصل التنقيبات الأثرية في مدينة فيد، وتعثر على دينار عباسي يكشف عن تاريخ فيد الأثري

بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل تواصل التنقيبات الأثرية في مدينة فيد، وتعثر على دينار عباسي يكشف عن تاريخ فيد الأثري

منطقة حائل

المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والحروب

المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والحروب
http://almnatiq.net/?p=959468
المناطق - واس

أعرب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل أمام مجلس حقوق الإنسان عن القلق إزاء العديد من القضايا المرتبطة بحالة حقوق الإنسان في إيران.
وأشار الواصل خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بالأوضاع في إيران إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران التي يدفع ثمنها في المقام الأول الشعب الإيراني، ولاسيما أقلية الأهواز التي تتعرض للمضايقة والتمييز المستمر مما له الأثر المباشر في عدم تمتعهم بأبسط حقوقهم الأساسية.
كما أعرب عن الأسف أنه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا حول العالم فإن إيران لا تزال مستمرة في إجراءاتها التعسفية ضد الأقليات، مؤكداً أنه في هذا الصدد فإن المملكة تدعو المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان سواءً الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية.
وأضاف المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف أن المملكة تعرضت مؤخراً لاعتداءات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، مبيناً أن هذه السياسة التي تتبعها إيران ليست انتهاكات للقوانين الدولية فحسب بل تؤدي إلى تعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات.

روابط ذات صلة

المقرر الأممي: أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في إيران

المقرر الأممي: أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في إيران
قائد القوات الجوية يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية

قائد القوات الجوية يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية
ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية

ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*