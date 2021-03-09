أمين حفرالباطن يقوم بجولة مفاجئة لعدد من المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

المناطق – فتحيه العبدالله

قام أمين محافظة حفرالباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي ، بجولة ميدانية مفاجئة على عدد من المجمعات التجارية المطاعم والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية في مختلف المواقع بالمحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، تماشيا مع القرارات التي تقضي بعودة أنشطة تقديم الخدمات داخل المطاعم.

حيث التقى عدد من المواطنين والمقيمين المتسوقين لاستطلاع آرائهم عن مستوى الخدمات المقدمة وتوفر الإجراءات الوقائية من المعقمات والقفازات ومستوى النظافة العامة.

كما قام بالتجول داخل هذه المنشآت والتقى بالقائمين عليها واطلع على مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك التأكد من تطبيق كافة البروتوكولات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من توفير جهاز كشف حرارة وإبراز تطبيق توكلنا ووجود علامات التباعد الارشادية، وكذلك تباعد طاولات تقديم الأغذية داخل المطاعم ومستوى النظافة العامة ولبس الكمامات، وغيرها من البروتوكولات الصادرة بهذا الشأن.