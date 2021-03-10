احدث الأخبار

تطبيق Group Transcribe من “مايكروسوفت” لتدوين الاجتماعات والترجمة الفورية
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أمين حفرالباطن يقوم بجولة مفاجئة لعدد من المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والحروب
أبرز المواد
 المقرر الأممي: أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في إيران
أبرز المواد
 “إدارة المجاهدين” تضبط (62) شاحنة و(4) جرافات مخالفة لنظام البيئة
المنطقة الشرقية
 بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل تواصل التنقيبات الأثرية في مدينة فيد، وتعثر على دينار عباسي يكشف عن تاريخ فيد الأثري
منطقة حائل
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف مخالفين لنظام البيئة بنقل الرمال وتجريف التربة في موقعين بمدينة الرياض
منطقة الرياض
 قائد القوات الجوية يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية
أبرز المواد
 لقاح فايزر.. دراسة جديدة تكشف “علامة فارقة”
أبرز المواد
 عام على إغلاقات كورونا العامة.. ماذا فعل الوباء بالناس؟
أبرز المواد
تطبيق Group Transcribe من “مايكروسوفت” لتدوين الاجتماعات والترجمة الفورية

تطبيق Group Transcribe من “مايكروسوفت” لتدوين الاجتماعات والترجمة الفورية

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
أمين حفرالباطن يقوم بجولة مفاجئة لعدد من المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمين حفرالباطن يقوم بجولة مفاجئة لعدد من المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

المنطقة الشرقية
المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والحروب

المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والحروب

أبرز المواد

تطبيق Group Transcribe من “مايكروسوفت” لتدوين الاجتماعات والترجمة الفورية

تطبيق Group Transcribe من “مايكروسوفت” لتدوين الاجتماعات والترجمة الفورية
http://almnatiq.net/?p=959477
المناطق - الرياض

أثناء انعقاد اجتماعات العمل قد لا يتسنى لبعض الحضور متابعة كل ما يحدث أو ما يقال خلال الاجتماع، الأمر الذي قد يسبب لهم إحراجا أو ينتج عنه أخطاء أثناء أداء العمل، لذلك عملت شركة مايكروسوفت على حل هذه المشكلة من خلال إطلاق تطبيق Group Transcribe الذي يقدم نظرة مختلفة عن طريقة تدوين الاجتماعات.
ويعيد التطبيق تخيل الاجتماعات كعملية أكثر تعاونا، حيث يسجل جميع الحضور الاجتماع في وقت واحد عبر أجهزتهم الخاصة للحصول على دقة أعلى، كما يقدم ترجمة فورية للغات المنطوقة في أكثر من 80 لغة.
ويعمل التطبيق من خلال العضو الذي يقوم بإنشاء الدعوة وإرسالها للمدعوين الآخرين في الاجتماع للانضمام إلى الجلسة عبر البلوتوث أو رمز QR أو عن طريق مشاركة ارتباط، وبعد أن ينضم المشاركون الآخرون إلى الجلسة ويبدأ الاجتماع، ويرى كل شخص النص يظهر في الوقت الفعلي عبر أجهزتهم الخاصة.
وبإمكان التطبيق المدعوم بتقنية التعرف على الكلام واللغة عبر الذكاء الاصطناعي، النسخ بدقة أعلى وإسناد المتحدث بناء على حجم الصوت الذي تم التقاطه بوساطة ميكروفون كل هاتف أو جهاز يتم استخدامه في الاجتماع، وبمقارنة مستوى صوت الشخص، تحاول الخدمة السحابية تحديد الجهاز الأقرب إلى المتحدث وتفضيلات اللغة لهذا المتحدث، ويعني هذا أنه يتم أيضا تصنيف المتحدثين بدقة في التطبيق.
وإضافة إلى ذلك، إذا أراد المشاركون في الاجتماع التحدث بلغتهم الخاصة، فيمكن للتطبيق توفير الترجمة إلى أجهزة المستخدمين الآخرين بلغتهم الخاصة.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والحروب

المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والحروب
المقرر الأممي: أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في إيران

المقرر الأممي: أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*