تطبيق Group Transcribe من “مايكروسوفت” لتدوين الاجتماعات والترجمة الفورية

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أثناء انعقاد اجتماعات العمل قد لا يتسنى لبعض الحضور متابعة كل ما يحدث أو ما يقال خلال الاجتماع، الأمر الذي قد يسبب لهم إحراجا أو ينتج عنه أخطاء أثناء أداء العمل، لذلك عملت شركة مايكروسوفت على حل هذه المشكلة من خلال إطلاق تطبيق Group Transcribe الذي يقدم نظرة مختلفة عن طريقة تدوين الاجتماعات.

ويعيد التطبيق تخيل الاجتماعات كعملية أكثر تعاونا، حيث يسجل جميع الحضور الاجتماع في وقت واحد عبر أجهزتهم الخاصة للحصول على دقة أعلى، كما يقدم ترجمة فورية للغات المنطوقة في أكثر من 80 لغة.

ويعمل التطبيق من خلال العضو الذي يقوم بإنشاء الدعوة وإرسالها للمدعوين الآخرين في الاجتماع للانضمام إلى الجلسة عبر البلوتوث أو رمز QR أو عن طريق مشاركة ارتباط، وبعد أن ينضم المشاركون الآخرون إلى الجلسة ويبدأ الاجتماع، ويرى كل شخص النص يظهر في الوقت الفعلي عبر أجهزتهم الخاصة.

وبإمكان التطبيق المدعوم بتقنية التعرف على الكلام واللغة عبر الذكاء الاصطناعي، النسخ بدقة أعلى وإسناد المتحدث بناء على حجم الصوت الذي تم التقاطه بوساطة ميكروفون كل هاتف أو جهاز يتم استخدامه في الاجتماع، وبمقارنة مستوى صوت الشخص، تحاول الخدمة السحابية تحديد الجهاز الأقرب إلى المتحدث وتفضيلات اللغة لهذا المتحدث، ويعني هذا أنه يتم أيضا تصنيف المتحدثين بدقة في التطبيق.

وإضافة إلى ذلك، إذا أراد المشاركون في الاجتماع التحدث بلغتهم الخاصة، فيمكن للتطبيق توفير الترجمة إلى أجهزة المستخدمين الآخرين بلغتهم الخاصة.