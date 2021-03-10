احدث الأخبار

هيئة المراجعين والمحاسبين: النظام الجديد يواكب تطور بيئة الأعمال ومحفز لتأسيس شركات ومكاتب المهنية
أبرز المواد
 الرئيس المصري يشكر دول الخليج على الوقوف بجانب بلاده في أصعب الظروف
أبرز المواد
 الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين على قائمة العقوبات
أبرز المواد
 رسميا.. القصر الملكي البريطاني يرد على “قنبلة ماركل” بشان العنصرية
أبرز المواد
 “جوجل” تكشف عن مزايا الأمن والخصوصية في نظام أندرويد 12 الجديد
أبرز المواد
 تطبيق Group Transcribe من “مايكروسوفت” لتدوين الاجتماعات والترجمة الفورية
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أمين حفرالباطن يقوم بجولة مفاجئة لعدد من المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف: انتهاكات إيران للقوانين الدولية تعرض المنطقة للخطر والحروب
أبرز المواد
 المقرر الأممي: أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في إيران
أبرز المواد
 “إدارة المجاهدين” تضبط (62) شاحنة و(4) جرافات مخالفة لنظام البيئة
المنطقة الشرقية
 بعثة قسم السياحة والآثار بجامعة حائل تواصل التنقيبات الأثرية في مدينة فيد، وتعثر على دينار عباسي يكشف عن تاريخ فيد الأثري
منطقة حائل
هيئة المراجعين والمحاسبين: النظام الجديد يواكب تطور بيئة الأعمال ومحفز لتأسيس شركات ومكاتب المهنية

هيئة المراجعين والمحاسبين: النظام الجديد يواكب تطور بيئة الأعمال ومحفز لتأسيس شركات ومكاتب المهنية

أبرز المواد
الرئيس المصري يشكر دول الخليج على الوقوف بجانب بلاده في أصعب الظروف

الرئيس المصري يشكر دول الخليج على الوقوف بجانب بلاده في أصعب الظروف

أبرز المواد
الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين على قائمة العقوبات

الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين على قائمة العقوبات

أبرز المواد
رسميا.. القصر الملكي البريطاني يرد على “قنبلة ماركل” بشان العنصرية

رسميا.. القصر الملكي البريطاني يرد على “قنبلة ماركل” بشان العنصرية

أبرز المواد

هيئة المراجعين والمحاسبين: النظام الجديد يواكب تطور بيئة الأعمال ومحفز لتأسيس شركات ومكاتب المهنية

هيئة المراجعين والمحاسبين: النظام الجديد يواكب تطور بيئة الأعمال ومحفز لتأسيس شركات ومكاتب المهنية
http://almnatiq.net/?p=959494
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم يعد ممكنًا رئيسيًا لتطوير مهنة المحاسبة والنهوض بها وتعزيز موثوقية التعاملات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يواكب تطورات بيئة الأعمال في المملكة في ظل تنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات الأمر الذي يستدعي زيادة عدد المحاسبين القانونيين، وتنظيم مهن جديدة مرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة لحاجة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المهن.
وأضافت أن النظام يُمكن شباب وشابات الوطن من مزاولة المهنة وتأسيس شركات ومكاتب مهنية تغطي الاحتياج الكبير في السوق السعودي.
ويهدف نظام المحاسبة والمراجعة إلى تحسين جودة أداء المرخصين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة وخدمات المحاسبة، وتحفيز ممارسي المهنة، والتوسع في التراخيص المهنية بما يتناسب مع متطلبات بيئة الأعمال، وحماية مصالح المستثمرين وتعزيز الشفافية والثقة في التعاملات المالية والحد من المخالفات المهنية، إضافة إلى زيادة الامتثال في إيداع القوائم المالية في برنامج “قوائم”.
وتضمن النظام الجديد تغيير مسمى الهيئة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظميها، والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغين، وتقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى) في كافة التخصصات ذات العلاقة بالمهنة، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة.

روابط ذات صلة

الرئيس المصري يشكر دول الخليج على الوقوف بجانب بلاده في أصعب الظروف

الرئيس المصري يشكر دول الخليج على الوقوف بجانب بلاده في أصعب الظروف
الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين على قائمة العقوبات

الخارجية الأمريكية تدرج مسؤولين إيرانيين على قائمة العقوبات
رسميا.. القصر الملكي البريطاني يرد على “قنبلة ماركل” بشان العنصرية

رسميا.. القصر الملكي البريطاني يرد على “قنبلة ماركل” بشان العنصرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*