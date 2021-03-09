مدير صحة بيشة يدشن المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بمستشفى الملك عبدالله

دشن سعادة مدير الشؤون الصحية ببيشة الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي وهو جهاز حديث للتحاليل المخبرية بقسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبدالله، بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة بيشة ويستطيع الجهاز إجراء ٣٣٤٠ فحصاً مخبرياً في الساعة الواحدة

حيث تسعى صحة بيشة على توفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية العالمية في كافة الأقسام لرفع المعاناة عن المرضى وكشف أمراضهم بشكل دقيق، ويعتبر هذا الجهاز من أحدث الأجهزة المدمجة الأجيال المتطورة.

وأوضحت صحة بيشة بأن جهاز 8000 cobas الجديد يتميز بعمله بشكل أتوماتيكي ويقلل فيه تدخل العامل البشري لتفادي وقوع الأخطاء حيث يتم فقط برمجته وإدخال العينة ثم إعطاء الأمر بالتنفيذ وكونه جهازا مدمجاً فإنه يقوم بعمل جهاز واحد في عدة أجهزة

ويعمل الجهاز على خطين كل خط يستطيع عمل ١٦٧٠ اختبار في الساعة بمعدل ٣٣٤٠ للخطين في الساعة بإلإضافة لجهاز stago star max 3 والذي يستطيع عمل ٢١٥ عينة في الساعة وبسعة استيعابية لثلاجة قدرها ١٣٥٠٠ عينة.

وأضافت بأن الجهاز أيضاً يستطيع إجراء فحوصاً مختلفة مثل سكر الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية ووظائف الكبد والكلى وفحص الهرمونات وتحاليل التهابات الكبد الوبائية، والأمراض الفيروسية الأخرى مثل الإيدز والمؤشرات السرطانية.

الجدير بالذكر أنه بإمكان الجهاز إعادة التحاليل تلقائياً وفقا. لمعايير مبرمجة غايتها زيادة الحرص على مراقبة جودة التحاليل ومن الخصائص المهمة للجهاز أنه يمكن ربطه عن طريق الإنترنت لعمل التحديث المباشر للبرنامج أو لطرق المعايرة بالإضافة إلى إمكانية عمل تشخيص فوري وسريع لأي عطل يحدث في الجهاز .

من جانبه قدم مدير صحة بيشة أ. فالح الشهراني شكرهُ لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ولسعادة مساعد وزير الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي على الدعم المستمر والغير مستغرب الذي تجده الشؤون الصحية بالمحافظة، مؤكدا أن هذا الدعم يعد حافزا للاستمرار بالتميز والارتقاء بالخدمات الصحية، كما تقدم بالشكر لفريق العمل بالمستشفى على جهودهم المميزة.