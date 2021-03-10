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تنبيه من الأرصاد لثلاث مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة

تنبيه من الأرصاد لثلاث مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة
http://almnatiq.net/?p=959510
المناطق - الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بحالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في 3 تنبيهات لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والمجمعة ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

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