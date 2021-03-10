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تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي المدينة المنورة

تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=959527
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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