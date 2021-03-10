احدث الأخبار

فيديو متداول لوزير الصحة يزور أحد المواطنين بمزرعته في الباحة
أبرز المواد
 تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي المدينة المنورة
أبرز المواد
 الزعاق يتوقع تعرض معظم مناطق المملكة لرياح سطحية مثيرة للأتربة الخميس والجمعة
أبرز المواد
 تعرف على ‏طرق الوقاية من صداع الجيوب الأنفية
أبرز المواد
 تنبيه من الأرصاد لثلاث مناطق.. رياح نشطة وأتربة مثارة
أبرز المواد
 هيئة السعودية للمراجعين: نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال
أبرز المواد
 “الأرصاد”: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 عدا الموز.. طبيبة تحذر من إضافة الشاي والكاكاو وبعض الفاكهة إلى الحليب
أبرز المواد
 كيف تنام بشكل أفضل لتصبح أكثر صحة وراحة وحيوية؟
أبرز المواد
 دراسة تكشف ما تفعله البطاطس والدجاج المقلي في جسدك
أبرز المواد
 دراسة تكشف معلومات مثيرة عن أكبر ثقب أسود بمجرتنا
أبرز المواد
 اكتشاف طريقة إزالة الخوف من جسم الإنسان وتعزيز شجاعته والثقة بالنفس
أبرز المواد
فيديو متداول لوزير الصحة يزور أحد المواطنين بمزرعته في الباحة

فيديو متداول لوزير الصحة يزور أحد المواطنين بمزرعته في الباحة

أبرز المواد
تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي المدينة المنورة

تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي المدينة المنورة

أبرز المواد
الزعاق يتوقع تعرض معظم مناطق المملكة لرياح سطحية مثيرة للأتربة الخميس والجمعة

الزعاق يتوقع تعرض معظم مناطق المملكة لرياح سطحية مثيرة للأتربة الخميس والجمعة

أبرز المواد
تعرف على ‏طرق الوقاية من صداع الجيوب الأنفية

تعرف على ‏طرق الوقاية من صداع الجيوب الأنفية

أبرز المواد

فيديو متداول لوزير الصحة يزور أحد المواطنين بمزرعته في الباحة

فيديو متداول لوزير الصحة يزور أحد المواطنين بمزرعته في الباحة
http://almnatiq.net/?p=959533
المناطق - الباحة

زار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أحد المواطنين في مزرعته الخاصة بقرية الطلقية بمدينة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة دخول وزير الصحة ومعه عدد من الحضور إلى المزرعة وبعدها دخلوا إلى “البوفيه المفتوح” الذي ضم العديد من الأكلات الشعبية والفاكهة الطازجة.

وبيّن الفيديو الدكتور الربيعة وهو يتفقد أنواع الطعام، ويشكرهم على كرم ضيافتهم له، فيما ظهر شخص بجواره يطلب منه أن يختار ما يناسبه من الطعام.

ووجه أحد الحضور خلال حديثه مع وزير الصحة دعوة له لزيارة قبيلتهم، مضيفاً أن ما تقدمه وزارة الصحة والكوادر الطبية لمواجهة كورونا شرف للجميع.

روابط ذات صلة

تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي المدينة المنورة

تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي المدينة المنورة
الزعاق يتوقع تعرض معظم مناطق المملكة لرياح سطحية مثيرة للأتربة الخميس والجمعة

الزعاق يتوقع تعرض معظم مناطق المملكة لرياح سطحية مثيرة للأتربة الخميس والجمعة
تعرف على ‏طرق الوقاية من صداع الجيوب الأنفية

تعرف على ‏طرق الوقاية من صداع الجيوب الأنفية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*