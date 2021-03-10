فيديو متداول لوزير الصحة يزور أحد المواطنين بمزرعته في الباحة

المناطق - الباحة

زار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أحد المواطنين في مزرعته الخاصة بقرية الطلقية بمدينة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة دخول وزير الصحة ومعه عدد من الحضور إلى المزرعة وبعدها دخلوا إلى “البوفيه المفتوح” الذي ضم العديد من الأكلات الشعبية والفاكهة الطازجة.

وبيّن الفيديو الدكتور الربيعة وهو يتفقد أنواع الطعام، ويشكرهم على كرم ضيافتهم له، فيما ظهر شخص بجواره يطلب منه أن يختار ما يناسبه من الطعام.

ووجه أحد الحضور خلال حديثه مع وزير الصحة دعوة له لزيارة قبيلتهم، مضيفاً أن ما تقدمه وزارة الصحة والكوادر الطبية لمواجهة كورونا شرف للجميع.