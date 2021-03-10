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مصر.. السيسي يشكر “الأشقاء” في الخليج على وقوفهم مع بلاده في أصعب الظروف

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مصر.. السيسي يشكر “الأشقاء” في الخليج على وقوفهم مع بلاده في أصعب الظروف

مصر.. السيسي يشكر “الأشقاء” في الخليج على وقوفهم مع بلاده في أصعب الظروف
http://almnatiq.net/?p=959536
المناطق - وكالات

 أعرب رئيس الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء عن الشكر “للاشقاء” في دول الخليج العربي على وقوفهم الى جانب بلاده “في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها في العصر الحديث”.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية ال33 بمناسبة (يوم الشهيد).

وأعاد السيسي في هذا الاطار التذكير بما يقوله دائما من “أن أمن الخليج وأمن مصر هو أمن قومي للجانبين” مضيفا “ان أمن الخليج لا يتجزأ عن أمننا القومي وهو منهج واستراتيجية ومن ثوابت السياسة المصرية وليس شعارات نرددها”.

وأوضح ان استراتيجية وثوابت السياسة المصرية “لم تتغير تجاه المنطقة العربية كلها” مضيفا ان “علاقاتنا مع أشقائنا العرب تاريخية وممتدة عبر تاريخنا”.

وأكد الرئيس المصري الحرص على ان تكون هذه العلاقات “مستقرة ومتطورة وتأخذ قوة دفع في كل فرصة ومناسبة لتحقيق هذا”.

وشدد على ان “سياسة مصر هي سياسة انفتاح واعتدال وتوازن شديد مع كل اشقائنا سواء كنا متفقين او حتى اختلفنا” مضيفا ان “مصر حريصة على هذا النهج في هذه المرحلة”.

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