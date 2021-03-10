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أمير عسير يوقع على مدونة قواعد السلوك الوظيفي

أمير عسير يوقع على مدونة قواعد السلوك الوظيفي
http://almnatiq.net/?p=959542
المناطق - عسير

وقع أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، على مدونة “قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة”، بصفته المسؤول الأول في المنطقة.

كما وجه أمير عسير، بإطلاع جميع موظفي القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة على المدونة والتوقيع عيلها قبل نهاية شعبان القادم طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

جاء ذلك، خلال رعايته ورشتي عمل بعنوان “تعزيز دور الموظف في رفع الأداء”، وتنظمهما أمانة المنطقة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، مشيرًا إلى أن أهمية الورشة تتمثل قي حماية الموظف من الوقوع في منزلقات الفساد الإداري، برفع مستوى الوعي وإطلاعه على المدونة.

يثشار إلى أن مدونة السلوك الوظيفي، تتضمن عددًا من المحاور التي ينبغي أن يتقيد بها الموظف، كترقعه عما يخل بشرف وظيفته، وتخصيصه وقت العمل للواجبات الوظيفية، وتنفيذ الأوامر، كما تتضمن ما يجب عليه في سبيل جهود مكافحة الفساد، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته.

كما تشمل المدونة أيضًا ما يقع على الجهات الحكومية في تعريف الموظف بما ورد في المدونة، وما يجب عليه الالتزام به في أحكامها، وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة، وتشجيع روح المبادرة والابتكار.

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