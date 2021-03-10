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رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية

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رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية

رئيس الوزراء الماليزي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية
http://almnatiq.net/?p=959550
المناطق - المدينة المنورة:

زار رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين المقر الرئيس للمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامي بالمدينة المنورة، الأحد. وقد تجول داخل أجنحة المتحف، وشاهد عددًا من العروض التفاعلية عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مشيدًا بمستوى التقنيات الحديثة والعروض المتنوعة التي تحكي سيرة رسول السلام والرحمة.

وقد عبر الرئيس ياسين عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما تبذله قيادة المملكة العربية السعودية من جهود في خدمة الحرمين الشريفين والسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، مثمنًا لرابطة العالم الإسلامي إنجاز هذا المشروع العالمي الذي يضاف لمبادراتها العالمية المتميزة. وتطلع لأن يكمل المتحف تواجده العالمي في القريب العاجل لأهمية رسالته وحاجة الإنسانية إلى نشرها.

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