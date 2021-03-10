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إغلاق أربعة محال وتحرير 7 مخالفات لتدابير كورونا في نجران

إغلاق أربعة محال وتحرير 7 مخالفات لتدابير كورونا في نجران
http://almnatiq.net/?p=959570

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 905 جولات رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق 4 محال تجارية إضافة إلى إصدار 7 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم لتزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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