السيسي: أمن دول الخليج من أمن مصر

المناطق - وكالات

قال رئيس الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع موسع أمس الثلاثاء مع ممثلين عن القوات المسلحة المصرية عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة “يوم الشهيد”، إن أمن الخليج من أمن البلاد.

وقال السيسي: إن “علاقات مصر مع الأشقاء العرب تاريخية وممتدة عبر التاريخ”.

وأشار السيسي إلى حرص مصر على تطوير واستقرار تلك العلاقات، والدفع بها لآفاق أرحب في كل فرصة ومناسبة؛ مضيفًا: “فمصر تسعى لذلك”.

وأضاف في هذا السياق: “أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري، وهذه ليست عبارات نرددها، ولكنه منهج واستراتيجية وثوابت السياسة الخارجية المصرية”.